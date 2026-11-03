டேங்க் கட்டுமான பணி கிடப்பில் மழவராயநல்லுார் மக்கள் அவதி
டேங்க் கட்டுமான பணி கிடப்பில் மழவராயநல்லுார் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 03, 2026 01:17 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:14 AM
சேத்தியாத்தோப்பு: மழவராயநல்லுாரில், மேல்நிலை குடிநீர் டேங்க் கட்டுமானப் பணிகள் கிடப்பில் போட்டுள்ளதால், மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மழவராயநல்லுார் ஊராட்சியில், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களுக்காக, தொடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் இருந்த குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு இடித்து அகற்றப்பட்டது.
இதனையடுத்து, ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியில், மழவராயநல்லுாரில் புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுமான பணி கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு துவங்கியது.
இதற்காக, நான்கு பில்லர்கள் கட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், பணியை விரைந்து முடிக்காமல், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு மேலாக கிடப்பில் போட்டுள்ளனர்.
இதனால், தற்போது, மின்மோட்டார் போர்வெல் மூலம், நேரடியாக தெரு குழாய்களில் இணைத்து, குடிநீர் சப்ளை செய்து வருகின்றனர். மின்சாரம் இருந்தால் மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை செய்யும் நிலை உள்ளது. மின் தடை காலங்களில், குடி நீருக்கு மக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டுமானப்பணியை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.