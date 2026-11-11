/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஏ.டி.எம்., கண்ணாடி கதவை உடைத்தவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:35 PM
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விருத்தாசலம்: தனியார் பாங்க் ஏ.டி.எம்., கண்ணாடி கதவை உடைத்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் ஜங்ஷன் சாலை, அரசு போக்குவரத்து பணிமனை எதிரே தனியார் வங்கி கிளை உள்ளது.
இந்த வங்கியில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், நீடூர், உடையார்கட்டளையை சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் ஜீவானந்தம், 43; என்பவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கிளை மேலாளராக பணிபுரிகிறார்.
இந்நிலையில், பூவராகன் நகரை சேர்ந்த சுரேஷ் மகன் அசோக்குமார், 19; என்பவர் நேற்று முன்தினம் குடிபோதையில், வங்கியில் உள்ள ஏ.டி.எம்., அறையின் கண்ணாடி கதவை, உடைத்து சேதப்படுத்தி உள்ளார்.
மேலும், இதுகுறித்து கேட்ட கிளை மேலாளரை அசிங்கமாக திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, அசோக்குமாரை கைது செய்தனர்.