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புத்து மாரியம்மன் கோவிலில் செடல் உற்சவம் துவக்கம்

புத்து மாரியம்மன் கோவிலில் செடல் உற்சவம் துவக்கம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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குறிஞ்சிப்பாடி:குறிஞ்சிப்பாடி புத்து மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

குறிஞ்சிப்பாடி பஸ் நிலைய வளாகத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற புத்து மாரியம்மன் கோவில் ஆடி செடல் திருவிழா, நேற்று காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. அதனையொட்டி நேற்று முன்தினம் அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை மற்றும், விநாயகர் வீதி உலா காட்சி நடந்தது.

செடல் உற்சவத்தை தொடர்ந்து தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், தீபாராதனை, இரவில் பல்வேற்று அலங்காரத்தில் சுவாமி வீதியுலா நடக்கிறது. வரும் 7 ம் தேதி செடல் உற்சவமும், 8 ம் தேதி காலை தேரோட்டம் நடக்கிறது.

விழா ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் கோவில் செயல் அலுவலர் மஞ்சு, விழா கமிட்டி நிர்வாகிகள், அறங்காவலர் குழுவினர், குறிஞ்சிப்பாடி வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோர் செய்து வருகின்றனர்.

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