மேம்பாலத்தில் தடுப்புக்கட்டை உயர்த்தும் பணி தீவிரம்
மேம்பாலத்தில் தடுப்புக்கட்டை உயர்த்தும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 31, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:24 PM
வேப்பூர்: வேப்பூர் கூட்டுரோடு மேம்பாலத்தில் தடுப்புக்கட்டையை உயர்த்தும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது.
சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கடலூர் மாவட்டம், ஐவதுகுடி தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலிருந்து தொழுதூர் அணைக்கட்டு வரையிலான 45 கி.மீ., தூரம், திருமாந்துறை டோல் பிளாசா நிர்வாகம் பராமரித்து வருகிறது.
அதில், வாகனங்களுக்கான கட்டணங்களை வசூலிப்பதுடன், விபத்துகள், வாகனங்கள் பழுது, சர்வீஸ் சாலை, ஹைமாஸ் லைட்டுகள், சென்டர் மீடியன், செடிகள், சிக்னல்களின் பராமரிப்பு, தடுப்புக் கட்டைகள் சேதம், பயணிகள் உதவி உள்ளிட்ட பணிகளை செய்கின்றனர்.
கடந்தாண்டு, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புதிதாக தார்சாலை போடப்பட்டதால், வேப்பூர் கூட்டுரோடு மேம்பாலத்தில் உள்ள தடுப்புக் கட்டையின் உயரம் குறைந்தது. இதனால், அவ்வழியே வாகனங்களில் செல்வோர் தடுப்புக் கட்டையில் மோதி, மேம்பாலத்திலிருந்து கீழே விழும் அபாயம் ஏற்பட்டது.
இதனை தடுக்க, திருமாந்துறை டோல் பிளாசா நிர்வாகம் சார்பில், வேப்பூர் கூட்டுரோட்டு மேம்பாலத்தின் இருப்புறமும், 800 மீ., தூரத்திற்கு கான்கிரீட் மூலம் தடுப்புக் கட்டைகளை உயர்த்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.