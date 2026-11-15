/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/இளம்பெண் சாவு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:33 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி அருகே தலைக்கு தேய்க்கும் சூப்பர் வாஷ்மால் குடித்து, இளம்பெண் தற்கொலை செய்துக்கொண்டார்.
புவனகிரி அடுத்த மேல்குறியாமங்கலம் மேலத்தெருவை சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம் மகள் மீனாட்சி,21; சென்னையில் தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்து வந்தார்.
இவர், டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் படிப்பில், அரியர் வைத்துள்ளதை தேர்வு எழுதுவதற்காக கடந்த 12ம் தேதி வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். ஆனால், தான் படிப்பில் தேர்ச்சி பெறாதது தந்தைக்கு தெரிந்து விடுமோ என பயந்து, அன்று இரவு, தலைக்கு பயன்படுத்தும் வாஷ்மாலை குடித்து மயங்கி விழுந்தார். உடன் அவரை சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
புவனகிரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்த வருகின்றனர்.