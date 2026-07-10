/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ திரவுபதி யம்மன் கோவிலில் இன்று தீமிதி விழா
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:36 AM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: கடலுார், புதுப்பாளையம் திரவுபதி அம்மன் கோவிலில் இன்று தீமிதி திருவிழா நடக்கிறது.
கடலுார், புதுப்பாளையம் திரவுபதி அம்மன் கோவில் பெருவிழா கடந்த ஜூன், 21ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
தினமும் காலை திருமஞ்சனம், மாலை மகாபாரத சொற்பொழிவு நடந்தது. கடந்த ஜூன், 26ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது. நேற்று முன்தினம் மாலை அர்ஜூனன் வில் வளைத்தல், திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
நேற்று காலை திருமஞ்சனம், அர்ஜூனன் தபசு, கண்ணபிரான் துாது நிகழ்வு நடந்தது. இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு தீமிதி திருவிழா நடக்கிறது.
நாளை மாலை கொடியிறக்கம், மஞ்சள் நீராட்டு உற்சவம், சுவாமி வீதியுலா, இரவு தர்மர் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது.