ஊராட்சிகளில் சுகாதாரத்துறையின் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை தேவை
ஊராட்சிகளில் சுகாதாரத்துறையின் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:37 PM
மந்தாரக்குப்பம்: கம்மாபுரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் சுகாதார விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கம்மாபுரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக, பொதுமக்களுக்கு சளி, இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் உள்ளிட்டவைகளால் பாதிப்பு அடைகின்றனர். மேலும் ஊராட்சிகளில் கொசுக்கள் அதிகரிப்பால் சுகாதாரத்துறையினர் வீடு தோறும் சென்று ஆய்வு செய்து, கொசு வளரும் இடங்களை கண்டறிந்து, காய்ச்சல் அதிகம் பரவும் இடங்களில் முகாம் அமைத்து கண்டறிதல் வேண்டும்.
மேலும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அருகே தேவையில்லாத பொருட்களை அகற்றவும், நீரில் கொசு புழுக்கள் உள்ளதா என ஆய்வு செய்ய வேண்டும். குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்காமால் துாய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் ஊராட்சி பகுதிகளில் கொசு மருந்தும் அடிக்கும் பணியை தீவிரப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.