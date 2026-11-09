திருவந்திபுரம் தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்கியும் பயனில்லையே
திருவந்திபுரம் தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்கியும் பயனில்லையே
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM
கடலுார், திருவந்திபுரம் கெடிலம் ஆற்றில் பழமையான தடுப்பணை உள்ளது. தடுப்பணையின் கிழக்கு பகுதியில் விவசாய பாசனத்திற்காக மூன்று ெஷட்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்காலத்தில் தடுப்பணியில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும்.
இதனால் சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்களில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து விவசாயிகள் பயனடைந்தனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையில் தடுப்பணை நிரம்பியது. இதனால் தண்ணீர் 2 கி.மீ., தூரத்துக்கு மேல் ஆற்றில் தேங்கி நின்றதால் சுற்று வட்டார விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆனால் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை. தடுப்பணையின் ெஷட்டர் சரியாக மூடாததால் அடிப்பகுதி வழியே தண்ணீர் வெளியேறி வீணாக கடலுக்குச் செல்கிறது. இதனால் தடுப்பணியில் தேங்கியிருந்த தண்ணீர் மட்டம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
வரும் மாதங்களில் சூப்பர் எல்நினோ தாக்கத்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையும் அபாயம் உள்ளது. தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றால் எல் நினோ பிரச்னையை சமாளிக்க முடியும் என விவசாயிகள் நம்பி இருந்தனர்.
ஆனால் வீணாக தண்ணீர் வெளியேறுவதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தும் ெஷட்டரை முறையாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
உடனடியாக ெஷட்டரை முறையாக மூடி பருவ மழை காலத்தில் தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.