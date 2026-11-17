/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நடுவீரப்பட்டு கைலாசநாதர் கோவிலில் திருக்கல்யாணம்
ADDED : நவ 16, 2026 08:45 PM
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நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு காமாட்சியம்மன் சமேத கைலாசநாதர் கோவிலில் இன்று (நவ.,16) கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு சுப்பரமணியர், தெய்வாணை திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
நேற்று (நவ.,15) கந்தசஷ்டி விழா நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து இன்று சுப்ரமணியர், தெய்வாணை திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
விழாவை முன்னிட்டு காலை சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது. இரவு 7:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது. தொடர்ந்து இரவு சுவாமி வீதியுலா நடந்தது.
திருக்கல்யாணத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.