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ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் விருத்தகிஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்ரமணியர் கோவிலில் நடந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் ஏராளமானோர் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
விருத்தாசலம் விருத்தாம்பிகை உடனுறை விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடப்பது வழக்கம்.
இதையொட்டி, நேற்று (நவ.,15) கோவில் வளாகத்தில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்பிரமணியருக்கு பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர், பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட திரவிய பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது.
அதைத்தொடர்ந்து, மாலை 6:00 மணிக்கு சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் உற்சவர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது.
பின்னர், சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சுப்பிரமணிய சுவாமி, விருத்தகிரீஸ்வரரை வலம் வந்து, விருத்தாம்பிகை அம்மன் சன்னதியில் சக்திவேலை வாங்கி, கோவில் முன் நடந்த சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில், சூரனை வதம் செய்யும் ஐதீக நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து இன்று (நவ.,16) இரவு 8:00 மணிக்கு வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்ரமணியர் சுவாமி திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இதேபோல், ரயில்வே காலனியில் உள்ள சித்தி விநாயகர் கோவிலில், வள்ளி தெய்வானை முருகன் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.