/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/உணவு பாதுகாப்பு அலுவலரை மிரட்டியவர் கைது
ADDED : அக் 20, 2026 04:38 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டை அருகே உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரியை, மிரட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தீர்த்தாம்பாளையம் கிராமத்தில், பெட்டிக்கடையில் ஹான்ஸ் விற்ற கணேசனை, பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு சம்மந்தமாக, கீரப்பாளையம் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் நேற்று முன்தினம் தீர்த்தாம்பாளையம் கிராமத்திற்கு சென்று கணேசனின் பெட்டிக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைத்தார்.
அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த சந்திரசேகர், 52; என்பவர் ரவிச்சந்திரனை, ஆபாசமாக திட்டி, பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து மிரட்டினார். இதுகுறித்து, ரவிச்சந்திரன் கொடுத்த புகாரின்பேரில், பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, சந்திரசேகரை, கைது செய்தனர்.