விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் திருப்பணி தீவிரம்: கும்பாபிேஷகத்திற்கு தயாராவதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி
விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் திருப்பணி தீவிரம்: கும்பாபிேஷகத்திற்கு தயாராவதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 20, 2026 09:21 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலுக்கு கும்பாபிேஷகம் நடத்திட புதிய கோபுரங்கள், புனரமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருவதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த மணவாளநல்லுாரில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் சித்தி விநாயகர் உடனுறை கொளஞ்சியப்பர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில், பிராது கட்டி வேண்டினால், 3வது நாள் அல்லது 3வது வாரம் அல்லது 3வது மாதத்தில் கோரிக்கை நிறைவேறும் என்பது ஐதீகம்.
‘தினமலர்’ வெப்சைட்...
மேலும், ‘தினமலர்’ நாளிதழின் ஆன்மிகம் மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் வெப்சைட், புதுச்சேரி தினமலர் வீடியோ பதிப்பில் கோவில் தொடர்பான பதிவுகளை பார்த்து தமிழகம் மட்டுமல்லாது பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
அடிப்படை வசதிகள் இல்லை:
இந்நிலையில், வெளியூர் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு அறைகள், குளியலறை, கழிவறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் தன்னிறைவாக இல்லை. இதனை சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதும், பழுதடைந்த திருமண மண்டபம், அறநிலையத்துறை சார்பில், 33 லட்சம் ரூபாய் நிதியில் சீரமைக்கப்பட்டது. அதுபோல், பழுதான கழிவறை, குளியலறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
ரூ.10 கோடியில் திருப்பணி
இக்கோவிலுக்கு கும்பாபிேஷகம் நடத்த வேண்டி, தி.மு.க., ஆட்சியில் திருப்பணிகள் துவங்கின. புதிதாக தெற்கு, மேற்கு ராஜகோபுரங்களும், கிழக்கு மற்றும் வடக்கு கோபுரங்கள் புதுப்பிக்கும் பணியும் நடக்கிறது.
உற்சவ மண்டபம், கண்ணாடி அறை மண்டபம், முனீஸ்வரர் சுவாமி மண்டபம், வடக்கு கோபுரம் முதல் சன்னதி வரை மண்டபம், மகா மண்டபம், இரண்டாம் பிரகாரம், 20 ஆயிரம் சதுர அடியில் கருங்கல் தரைத்தளம், கருவறை புதுப்பிப்பு உள்ளிட்டவை திருப்பணி கமிட்டி மூலம் உத்தேசமாக, ரூ.10 கோடியில் துவங்கியது.
இதற்காக, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை ரூ.1.30 கோடி ஒதுக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், பக்தர்கள் பங்களிப்புடன் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. வரும் 2027ம் ஆண்டுக்குள் கும்பாபிேஷகம் நடத்திட தீர்மானித்து, பணிகள் விறுவிறுப்புடன் நடக்கிறது. இதனால், பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கமிட்டி ஆய்வு:
இந்நிலையில் வடக்கு கோபுரம், இரண்டாம் பிரகாரம், முனியப்பர் சன்னதி மண்டபம் மற்றும் தரைத் தளம் அமைக்கும் பணிகளை, திருப்பணி கமிட்டித் தலைவர் அகர் சந்த் மற்றும் நிர்வாகிகள் பார்வையிட்டனர். அப்போது, கோவில் குருக்கள் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட பக்தர்கள் உடனிருந்தனர்.