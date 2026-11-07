UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
புதுச்சத்திரம்: புதுச்சத்திரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் போலீசார் சார்பில் பெரியப்பட்டு பரணி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில், புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
ஊர்வலத்திற்கு இன்ஸ்பெக்டர் பாரதி தலைமை தாங்கினார். பள்ளி தாளாளர் ரோகபரணி முன்னிலை வகித்தார். வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மிதிலைராஜன் ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார்.
இதில் புகையிலையால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து, பல்வேறு கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற ஊர்வலம் மீண்டும் பள்ளியை வந்தடைந்தது.
ஊர்வலத்தில் பள்ளி நிர்வாகி தமிழரசி, டாக்டர்கள் முத்துக்குமார், சுஜாஸ்ரீ, வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் (பொறுப்பு) அன்புராஜ், சுகாதார செவிலியர் கலையரசி, பெரியப்பட்டு ஜமாத் தலைவர் அஸ்லாம்ரவூபி, ரகுமான் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஊர்வல ஏற்பாடுகளை சுகாதார ஆய்வாளர் அன்பரசு செய்தார்.