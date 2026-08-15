/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மாரியம்மன் கோவிலில் தேரோட்டம்
UPDATED : ஆக 13, 2026 08:44 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 08:00 PM
அ நிறம் | அளவு
காட்டுமன்னார்கோவில், ஆக. 14- காட்டுமன்னார்கோவில் மாரியம்மன் கோவில் ஆடி பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி தேரோட்டம் நடக்கிறது.
காட்டுமன்னார்கோவில் உடையார்குடி மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 6ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. அதனையொட்டி, தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம், மகாதீபாராதனையும், மாலையில் அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்று வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் மாலை அம்மனுக்கு திருக்கல்யாணம் உற்சவம் நடந்தது. இரவு அம்மன் புஷ்ப பல்லக்கில் வீதியுலா வந்து அருள்பாலித்தார்.
பிரம்மோற்சவத்தின் இன்று 14ம் தேதி திருத்தேரோட்டம், நாளை 15ம் தேதி தீமிதி உற்சவம் நடக்கிறது.