வியாபாரிகள் புறக்கணிப்பு கமிட்டி விவசாயிகள் அவதி

ADDED : அக் 22, 2026 07:10 PM
விருத்தாசலம்: இ–நாம் 2.ஓ திட்டத்திற்கு எதிராக வியாபாரிகள் கொள்முதல் பணியை புறக்கணித்து வருவதால் கமிட்டி விவசாயிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மத்திய அரசின் இ–நாம் திட்டம் மூலம் நாடு முழுவதிலும் உள்ள வியாபாரிகள் ஆன்லைன் மூலம் ஏலத்தில் பங்கேற்று வருகின்றனர். மறைமுக ஏலம் என்பதால் இடைத்தரகர்கள், வியாபாரிகள் சிண்டிகேட் முறை தவிர்க்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆன்லைன் ஏலத்தால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் லாபம் கிடைக்கிறது.
இந்நிலையில், ‘இ–நாம் 2.ஓ’ திட்டம், கடந்த வாரம் அமலானது. இது விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை மேலும் உயர்த்தும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் மூலம் மார்க்கெட் கமிட்டி விர்சுவல் வங்கிக் கணக்குக்கு வியாபாரிகள் பணம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக, விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக செலுத்தும் நடைமுறையாகும்.
ஆனால், கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலுார், பெரம்பலுார், திருவண்ணாமலை, வேலுார் ஆகிய 7 மாவட்ட வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கொள்முதல் பணியை புறக்கணித்து வருகின்றனர். அதன்படி, நேற்றும் கொள்முதல் பணியை புறக்கணிப்பு செய்ததால், விவசாயிகள் கடுமையாக பாதித்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் பகுதியில் கம்பு, எள், வேர்க்கடலை அறுவடை சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில், மார்க்கெட் கமிட்டியில் நிலவும் நிர்வாக பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வு காண வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.