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﻿ மாநகராட்சியை கண்டித்து வியாபாரிகள் போராட்டம்

﻿ மாநகராட்சியை கண்டித்து வியாபாரிகள் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:52 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:52 AM

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கடலுார்: கடலுாரில் தெரு வியாபாரிகள் மாநகராட்சியை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர்.

கடலுார் லாரன்ஸ்ரோட்டில் கடை வைக்க அனுமதியில்லை எனக்கூறி வியாபாரிகளின் பொருட்கள், தள்ளுவண்டிகளை அகற்றிய மாநகராட்சியை கண்டிப்பது; கடலுார் லாரன்ஸ்ரோடு பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும்; என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு தெரு வியாபார தொழிலாளர் சங்கம் கடை வைக்கும் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்தது.

அதன்படி, சங்க மாநில செயலாளர் குளோப் தலைமையில், காங்., மாநில செயலாளர் சந்திரசேகரன், துணை மேயர் தாமரைச்செல்வன், காங்., மாவட்ட தலைவர் ரங்கமணி, இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் துரை, மா.கம்யூ., மாநகர செயலாளர் அமர்நாத் உள்ளிட்ட பலர் ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே நேற்று திரண்டு, மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர். பின், கடை வைக்கும் போராட்டம் நடத்த ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர்.

அப்போது, போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, இப்பிரச்னை தொடர்பாக ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தீர்வு காணப்படும் என, உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து வியாபாரிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

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