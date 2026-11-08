கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் கடலுாரில் போக்குவரத்து நெரிசல்
கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் கடலுாரில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 06, 2026 09:57 PM
கடலுார்: கடலுார் நகர கடைவீதிகளில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு மாவட்ட முழுவதும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளிக்கு இன்று ஒரு நாள் மட்டும் எஞ்சிய நிலையில் புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்பு வகைகள் வாங்க கடலுார் லாரன்ஸ் ரோடு, குத்துாசி குருசாமி சாலை, பாரதி சாலை, நேதாஜி சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் மக்கள் கூட்டம் நேற்று மாலை அலைமோதியது. பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் சாலையோர கடைகளில் இறுதிக் கட்ட வியாபாரம் களை கட்டியது. இதனால், பிரதான சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். போக்குவரத்து போலீசார், போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர்.