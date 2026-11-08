தந்தை கண் எதிரில் மகன் பலி: திட்டக்குடி அருகே சோகம்
தந்தை கண் எதிரில் மகன் பலி: திட்டக்குடி அருகே சோகம்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:56 PM
திட்டக்குடி: தந்தையுடன் பைக்கில் சென்ற மகன் டாடா ஏஸ் வேன் மோதி இறந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திட்டக்குடி அடுத்த மருதத்துாரைச் சேர்ந்தவர் ராஜவேல், 53; தொழிலாளி. இவரது மகன் கிேஷார்,13. அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 7 ம் வகுப்பு படித்தார்.
ராஜவேலு, நேற்ற மாலை 5:00 மணிக்கு தனது மகன் கிேஷாரை முடிவெட்ட தனது பைக்கில் தொளார் கிராமத்திற்கு அழைத்து சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
மருதத்துார் - தொளார் இடையே வயல் பகுதியில் சென்றபோது, எதிரே வந்த டி.என். 32 - ஏ.டி. 9952 பதிவெண் கொண்ட டாடா ஏஸ் வேன் பைக் மீது மோதியது. இதில், கிேஷார் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். ராஜவேல் படுகாயமடைந்தார்.
ஆவினங்குடி போலீசார் கிேஷார் உடலை மீட்டு, திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கும், ராஜவேல் அரியலுார் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.