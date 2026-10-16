/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/குமராட்சி கல்லூரியில் மரம் நடும் விழா
UPDATED : அக் 15, 2026 10:00 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
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சிதம்பரம்: குமராட்சி எம்.ஜி.ஆர்., அரசு கல்லூரியில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது.
கல்லூரி உடற்கல்வித் துறை, சிதம்பரம் ஹோஸ்ட் லயன்ஸ் சங்கம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் நடந்த விழாவிற்கு கல்லூரி முதல்வர் மீனா தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஸ்வேதகுமார் , ஹோஸ்ட் லயன்ஸ் சங்கத் தலைவர் முகமது பர்வீஸ், வனச்சரகர் சக்திவேல் ஆகியோர் கல்லூரி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டனர்.
பேராசிரியர்கள் செந்தில்குமார், ராஜ்குமார், வனவர் பன்னீர்செல்வம், வனக்காப்பாளர் அன்புமணி, உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.