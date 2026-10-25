/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/குளக்கரையில் மரக்கன்று நடவு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வர்த்தக சங்கம் சார்பில், தச்சன்குளத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு சங்க உறுப்பினர் ராஜா மற்றும் குழுவினர், தலைமையில், ராமகிஷ்ணா பள்ளி மாணவர்கள் கடந்த நான்கு நாட்களாக குளக்கரையை சுற்றி மரங்கள் நட்டு வருகின்றனர்.
இயற்கையைக் காப்போம்! மரங்களை வளர்ப்போம்! என்ற தலைப்பில், சிதம்பரம் குளக்கரையில் மரங்கள் நடும் பணியை மாணவர்களக் மூலம் செய்து வருவது மக்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.