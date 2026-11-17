/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஊராட்சிகளை பசுமையாக்க மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:40 PM
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சிறுபாக்கம்: மங்களூர் ஒன்றிய ஊராட்சிகளை பசுமையாக்கும் நோக்கில் 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
மங்களூர் ஒன்றியத்தில் சிறுபாக்கம், அடரி, பொயனப்பாடி, ராமநத்தம், தொழுதூர் உட்பட 66 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இங்குள்ள, ஊராட்சிகளை பசுமையாக மாற்றும் நோக்கில், மரக்கன்றுகள் வளர்க்க, ஒன்றிய அதிகாரிகள் திட்டமிட்டனர். இதற்காக, மங்களூர் ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில், நாற்றங்கால் பண்ணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மகாகனி, புங்கன், பூவரசு உட்பட 10 வகையில், 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் வளர்க்கின்றனர். அவை, நன்கு வளர்ந்த பின், ஊராட்சிகள் தோறும் வழங்கி, கிராம சாலையோரம், ஏரிக்கரைகள், நீர் வரத்து வாய்க்கால் கரைகளில் நட்டு பராமரிக்கப்பட உள்ளது.