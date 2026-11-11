ஈஷா நர்சரி பண்ணையில் மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி பயிற்சி
ஈஷா நர்சரி பண்ணையில் மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி பயிற்சி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:20 AM
குள்ளஞ்சாவடி: குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த பெரிய காட்டுசாகை ஈஷா நர்சரி பண்ணையில், மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி குறித்த களப்பயிற்சி நடந்தது.
ஈஷா மண் காப்போம் காவேரி கூக்குரல் இயக்கம் மற்றும், கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரப்பெருக்கு நிறுவனம் சார்பில் நடந்த இரு நாள் கருத்தரங்கம் மற்றும் களப்பயிற்சியில், ஈஷா நர்சரி பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஐ.எப்.ஜி.டி.பி முதன்மை விஞ்ஞானி ஆனந்தலட்சுமி தலைமை தாங்கினார். இதில் மர விதைகள் தேர்வு முதல், நாற்றுகளை வளர்த்து பராமரிப்பது வரை பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது.
தரமான விதைகளை தேர்ந்தெடுப்பது, அவற்றின் முளைப்பு திறனை மதிப்பிடுவது, சேமிப்பது, ஈரப்பதத்தை பராமரிப்பது மற்றும், விதை நேர்த்தி செய்வது உள்ளிட்டவை விளக்கப்பட்டது.
மேலும், உடனடியாக விதைக்க கூடிய விதைகள், குறுகிய காலம் மற்றும், நீண்ட காலம் சேமித்து வைத்து பயன்படுத்த கூடிய விதைகள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தாய் படுகையில் விதைகளை விதைக்கும் முறை, நேரடி விதைப்பு, தாய்ப்படுகையில் இருந்து நாற்றுகளை நாற்றுப் பைகளுக்கு மாற்றுவது, இயற்கை முறையில் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவது மற்றும், நோய், பூச்சி தாக்குதல்களை இயற்கை முறையில் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து செயல் விளக்கம் அளிக்கப் பட்டது. விதைப்பந்து தயாரிப்பு குறித்தும் நேரடி செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப அதிகாரி சுரேஷ்குமார், முதன்மை தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் சதீஷ்குமார், மகாலிங்கம் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் காவேரி கூக்குரல் இயக்க கள ஒருங்கிணைப் பாளர் தமிழ்மாறன் உள்ளிட் டோர் கலந்து கொண்டனர்.