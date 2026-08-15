அறக்கட்டளை சொத்துகள் விற்பனை பழங்குடி மக்கள் நலச்சங்கம் புகார்
அறக்கட்டளை சொத்துகள் விற்பனை பழங்குடி மக்கள் நலச்சங்கம் புகார்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:21 AM
விருத்தாசலம்: அறக்கட்டளை சொத்துகளை முறைகேடாக விற்பனை செய்து, அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மனு கொடுக்கப்பட்டது.
பழங்குடி மக்கள் நலச்சங்க மாவட்ட செயலாளர் அசோகன் தலைமையில் கொடுக்கப்பட்ட மனு விபரம்: விருத்தாசலம் வீரபாண்டியன் தெருவை சேர்ந்த நாதன் என்பவர் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நாதன் சமூக நலக்கல்வி அறக்கட்டளையை துவங்கி நடத்தி வந்தார். கடந்த 2013ல் அவரது இறப்புக்குப் பின், உறுப்பினர்களான அவரது மனைவி, பிள்ளைகள் முறைகேடாக அறக்கட்டளை சொத்துக்களை விற்பனை செய்துள்ளனர்.
அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியும், ஏழை மக்களின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கிய நாதன் வாரிசுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மோசடியாக பல கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ள சொத்துக்களை மீட்டு, மீண்டும் அறக்கட்டளையின் கீழ் கொண்டு வந்து மாணவர்களின் கல்வியை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அறக்கட்டளை சொத்துக்களை அரசே ஏற்று ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மா.கம்யூ., ஒன்றிய செயலாளர் கலைச்செல்வன், வட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன், மாவட்ட துணை செயலாளர் அம்சவள்ளி, வட்ட பொருளாளர் அனிதா, மாதர் சங்கத் தலைவர் சத்யா ராஜேந்திரன் உடனிருந்தனர்.