/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பைக்கில் இருந்து விழுந்த லாரி டிரைவர் சாவு
ADDED : நவ 21, 2026 04:48 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டை அருகே பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்து, லாரி டிரைவர் இறந்தார்.
பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த கீழமணக்குடி அம்பேத்கர் தெருவை சேர்ந்தவர் நிஷந்தன்,34; லாரி டிரைவர். இவர் நேற்று (நவ.,20) இரவு பைக்கில் மானம்பாத்தான் வாய்க்கால் அருகே சென்றபோது, நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில், தலையில் அடிப்பட்டு இறந்தார்.
இதுகுறித்து அவரது சகோதரர் வசந்தன் கொடுத்த புகாரின்பேரில், பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.