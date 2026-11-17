போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகியின் மனைவி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு: புதுப்பேட்டையில் போலீஸ் குவிப்பு
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகியின் மனைவி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு: புதுப்பேட்டையில் போலீஸ் குவிப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 07:24 PM
பண்ருட்டி: விசாரணைக்கு அழைத்து சென்ற கணவரை விடுவிக்க வேண்டி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகியின் மனைவி சிகிச்சையில் பலனின்றி இன்று (நவ.,16) இறந்தார்.
பண்ருட்டி அடுத்த ஒறையூர் மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் லட்சாதிபதி,35; த.வெ.க., ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளர். இவரது மனைவி கண்மணி,30;இவர் ஒறையூர் ஊராட்சியில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணிதள பொறுப்பாளராக பணி செய்து வந்தார்.
பணி ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பாக கடந்த 12ம் தேதி கண்மணிக்கும்,ஊராட்சி செயலர் அருள்குமாருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து இருதரப்பு புகாரின் பேரில் கடந்த 13ம் தேதி புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரணை செய்து வந்தனர். அதில், அன்று மாலை புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரணைக்காக, லட்சாதிபதியை ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அதில், ஆத்திரமடைந்த கண்மணி, அன்று மாலை 4:00 மணிக்கு, தனது கணவரை விசாரணையிலிருந்து விடுவிக்க வலியுறுத்தி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி, தீவைத்துக் கொண்டு ஸ்டேஷனுக்குள் ஓடினார். திடுக்கிட்ட போலீசார், தீயை அணைத்து, கருகிய நிலையில் இருந்த கண்மணியை பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு முதலுதவி அளித்த பின் மேல் சிகிச்சைக்காக அன்று மாலையே புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். இதுகுறித்து புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தீ குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகியின் மனைவி இறந்ததை தொடர்ந்து பிரச்னை ஏற்படாமல் இருக்க, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் மற்றும் ஒறையூர் கிராமத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.