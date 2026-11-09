/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தொழிலாளி குடும்பத்திற்கு த.வெ.க., நிதி உதவி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:04 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரியில், தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளி குடும்பத்திற்கு, த.வெ.க., சார்பில், ரூ. 25 ஆயிரம் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது.
புவனகிர பூராசாமி தோப்பை சேர்ந்தவர் குணசேகர், 45; மின் துறை ஒப்பந்த தொழிலாளி. இவரது, கூரை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தது.
பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளி குடும்பத்திற்கு, த.வெ.க., சார்பில், ரூ. 25 ஆயிரம் மற்றும் அரிசி, துணி உள்ளிட்ட நிவாரண பொருட்கள் வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில், நிர்வாகிகள் சந்தோஷ், முத்து உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.