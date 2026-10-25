/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாலிபரை தாக்கிய இருவர் கைது
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
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கிள்ளை: வாலிபரை தாக்கிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புவனகிரி மேலமணக்குடியை சேர்ந்தவர் வெற்றிவேல் மகன் கோபிநாத், 27; இவர், கடந்த 20ம் தேதி கிள்ளை அடுத்த கீழ்ச்சாவடி கிராமத்தில் உள்ள மைத்துனர் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு, கோபிநாத்திற்கும், சிதம்பரநாதன்பேட்டையை சேர்ந்த சிலம்பரசன், இமயவேந்தன் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள், அவர்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், மறுநாள் பிச்சாவரம் ரோட்டில் நின்றிருந்த கோபிநாத்தை, சிலம்பரசன், இமயவர்மன் ஆகியோர் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
கோபிநாத் புகாரின்பேரில், கிள்ளை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சிலம்பரசன், 23; இமயவேந்தன், 21; ஆகியோரை கைது செய்தனர்.