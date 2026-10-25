தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாலிபரை தாக்கிய இருவர் கைது

வாலிபரை தாக்கிய இருவர் கைது

வாலிபரை தாக்கிய இருவர் கைது

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM

ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கிள்ளை: வாலிபரை தாக்கிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

புவனகிரி மேலமணக்குடியை சேர்ந்தவர் வெற்றிவேல் மகன் கோபிநாத், 27; இவர், கடந்த 20ம் தேதி கிள்ளை அடுத்த கீழ்ச்சாவடி கிராமத்தில் உள்ள மைத்துனர் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு, கோபிநாத்திற்கும், சிதம்பரநாதன்பேட்டையை சேர்ந்த சிலம்பரசன், இமயவேந்தன் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள், அவர்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், மறுநாள் பிச்சாவரம் ரோட்டில் நின்றிருந்த கோபிநாத்தை, சிலம்பரசன், இமயவர்மன் ஆகியோர் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

கோபிநாத் புகாரின்பேரில், கிள்ளை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சிலம்பரசன், 23; இமயவேந்தன், 21; ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us