டூ - வீலருக்கு ரூ.500 அபராதம்! ரயில் நிலையத்தில் அட்டூழியம்
டூ - வீலருக்கு ரூ.500 அபராதம்! ரயில் நிலையத்தில் அட்டூழியம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:55 PM
திருச்சி - சென்னை, கடலுார் - சேலம் ரயில்வே மார்க்கத்தில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையம் முக்கிய சந்திப்பு. கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் என தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயனடைகின்றனர். கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் 10 கோடி ரூபாயில் ரயில் நிலையம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதனால் பயணிகளை இறக்கிவிட வருவோர், முகப்பில் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி செல்கின்றனர்.
பெரும்பாலும் முதியோர், குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்களை இறக்கிவிட வருவோர், முகப்பில் பைக்குகளை நிறுத்திச் செல்கின்றனர். அவ்வாறு நிறுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு, ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை போலீசார் பூட்டு போட்டு விடுகின்றனர். பின்னர், 500 ரூபாய் அபராதம் செலுத்தினால் மட்டுமே வாகனங்கள் விடுவிக்கப்படுகிறது.
அரியலுார், உளுந்துார்பேட்டை, விழுப்புரம் நகரங்களுக்கு 15 முதல் 35 ரூபாயும்; சென்னை, திருச்சி போன்ற பெருநகரங்களுக்கு 50 முதல் 100 ரூபாய் மட்டுமே ரயில்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால், பயணிகளை ஏற்றிவிட வருவோருக்கு 500 ரூபாய் அபராதமா என கேள்வி எழுந்துள்ளது.