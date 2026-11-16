/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:12 PM
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கடலுார்: அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். கடலுார் பீச்ரோட்டில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான புதிதாக கட்டப்படும் கடையின் உள்ளே 70 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் இறந்து கிடந்தார். இறந்தவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்ற விவரம் தெரியவில்லை. இறந்தவர் டி–சர்ட், கைலி அணிந்திருந்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், கடலுார் புதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.