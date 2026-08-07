செம்பேரி - தெத்தேரி இடையே மண் சாலை: ஒன்றிய அதிகாரிகள் ஆய்வு
செம்பேரி - தெத்தேரி இடையே மண் சாலை: ஒன்றிய அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:16 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:10 PM
பெண்ணாடம்:'தினமலர்' நாளிதழ் செய்தி எதிரொலி காரணமாக, செம்பேரி - தெத்தேரி இடையே வெள்ளாற்றின் குறுக்கே உள்ள மண் சாலையை நல்லுார் ஒன்றிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
பெண்ணாடம் அடுத்த செம்பேரி - தெத்தேரி இடையே வெள்ளாற்றின் குறுக்கே உள்ள தற்காலிக மண் சாலையை பயன்படுத்தி, அரியலுார் மற்றும் கடலுார் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைக்கு பெண்ணாடம், திட்டக்குடி, விருத்தாசலம், அரியலுார், ஜெயங்கொண்டம், செந்துறை ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
ஆனால், ஆண்டுதோறும் பெய்யும் பருவமழை மற்றும் கோடை மழையின்போது தொழுதுார் அணைக்கட்டு, சின்னாறு, ஆனைவாரி மற்றும் உப்பு ஓடைகளில் இருந்து வரும் மழைநீர் வெள்ளாற்றில் கலந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்.
அப்போது, தற்காலிக மண் சாலை துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கும். இதனால் இருமாவட்ட மக்களும் 10 முதல் 15 கி.மீ., சுற்றி கோட்டைக்காடு, முருகன்குடி, பெ.பொன்னேரி மேம்பாலம் வழியாக வெளியூர் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இதனை சுட்டிக்காட்டி 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. அதைத்தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம் நல்லுார் ஒன்றிய பி.டி.ஓ.,க்கள் கொளஞ்சி, பெரியநாயகம், உதவி பொறியாளர் செந்தில்வடிவு, ஊராட்சி செயலர் குமார் ஆகியோர் செம்பேரி - தெத்தேரி இடையே அமைக்கப்பட்ட மண் சாலையை ஆய்வு செய்தனர்.