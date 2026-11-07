தீபாவளி முன்பணம் வழங்காததால் பல்கலை ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
தீபாவளி முன்பணம் வழங்காததால் பல்கலை ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
சிதம்பரம்: அமைச்சர் உத்தரவிட்டும், தீபாவளி முன்பணம் வழங்காததை கண்டித்து அண்ணாமலை பல்கலை தொகுப்பூதியர்கள் மற்றும் தினகூலி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
பல்கலை நிர்வாக அலுவலகம் முன் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனைத்து ஆசிரியர், ஊழியர் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப்ரமணியன் தலைமை தாங்கினார். இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ரவி, ஊழியர் சங்க கபில்தேவ், ஷியாம் சுந்தர், பேராசிரியர் முத்துவேலாயுதம, நகர மன்ற துணைத் தலைவர் முத்துக்குமரன் உள்ளிட்டோர் பேசினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் தினக்கூலி மற்றும் தொகுப்பூதிய ஊழியர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர். கலந்து கொண்டனர்.
அமைச்சர் பேச்சுக்கு மதிப்பில்லை
கடந்த மாதம் சிதம்பரம் வந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், அண்ணாமலை பல்கலையில் தங்கினார். அப்போது, அமைச்சரை சந்தித்த பல்கலை தினக்கூலி ஊழியர்கள், தீபாவளி முன்பணம் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்காததை தெரிவித்தனர். உடன் பல்கலை நிதி அலுவலரை தொடர்பு கொண்ட அமைச்சர், தீபாவளி முன்பணம், சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்வதுதானே.அதனை வழங்குவதில் என்ன சிக்கல். அதனை உடனடியாக வழங்க உத்தரவிட்டார்.
ஆனால் நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், நேற்றுவரை, தீபாவளி முன்பணம் தருவதற்கான முகாந்திரமே இல்லை. அமைச்சரின் பேச்சுக்கே அதிகாரிகள் செவி சாய்க்காதது வேதனையளிக்கிறது.