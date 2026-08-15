ஒரு ரூபாய் சிம்கார்டில் அளவற்ற அழைப்புகள் பி.எஸ்.என்.எல்., சலுகை
ஒரு ரூபாய் சிம்கார்டில் அளவற்ற அழைப்புகள் பி.எஸ்.என்.எல்., சலுகை
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
கடலுார்: சுதந்திர தினத்தையொட்டி ஒரு ரூபாய் சிம்கார்டில் அளவற்ற அழைப்புகள், ஒரு ஜி.பி., டேட்டா, தினமும் 100 எஸ்.எம்.எஸ்., இலவசம் என பி.எஸ்.என்.எல்., பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கடலுார் பாரத் சஞ்சா் நிகம் லிமிடெட் துணை பொதுமேலாளர் உமாமகேஸ்வரி கூறியதாவது:
சுதந்திர தினத்தையொட்டி, நாட்டின் சொந்த தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனமான பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் சார்பில் கடலுார் வணிகப்பகுதி மூலம் சிறப்பு விற்பனை, சேவை மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அதிவேக, 5 ஜி மொபைல் சேவைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்கு சேவைகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும்.
திட்டக்காலத்தில் வழங்கப்படும் விளம்பர சலுகைகளை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். கடலுார் வணிகப்பகுதிக்குப்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு விளம்பர முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. கல்வராயன் மலைப் பகுதியில் டிஜிட்டல் பாரத் நிதி திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெற்று 32 டவர்களும், தடாகத்தில் ஒரு டவரும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இத்தளங்கள் மூலம், 174 கிராமங்களுக்கு 4., ஜி தொலைத்தொடர்பு வலையமைப்பு சேவை வழங்கப்படுகிறது.
சுதந்திர தினத்தையொட்டி பி.எஸ்.என்.எல்., சிறப்பு சலுகைகளை வழங்குகிறது. ஒரு ரூபாயில் வரம்பற்ற அழைப்புகள், தினமும் 1, ஜி.பி., டேட்டா, தினமும் 100 எஸ்.எம்.எஸ்., 24 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகை கடந்த 12ம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் 12ம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும். அதிவேக இணை சேவை, ஒரே இணைப்பில் ஓ.டி.டி., தளங்கள், 5 ஆயிரம் ஜி.பி., டேட்டா, இந்தியாவில் எந்த எண்ணிற்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.