/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பராமரிப்பின்றி பாழாகும் சிறுவர் பூங்கா
UPDATED : அக் 21, 2026 04:07 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:04 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: மேல்பட்டாம்பாக்கம் பேரூராட்சியில் வறட்டு குட்டை அருகே பேரூராட்சி சார்பில் பல லட்சம் செலவில் சிறுவர் பூங்கா அமைத்தனர். அங்கு சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்காக ஊஞ்சல், சறுக்குமரம் போன்ற விளையாட்டு உபகரணங்களை பொறுத்தினர். அவை, ஒரு சில மாதங்களே பயன்பாட்டில் இருந்தன. முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், விளையாட்டு உபகரணங்கள் உடைந்து சேதமாகின. இதை பேரூராட்சி அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாததால், பூங்காவிற்கு வரும் சிறுவர்கள், விளையாட முடியாமல், ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.
இனியேனும், பேரூராட்சி நிர்வாகத்தில், பாழடைந்து வரும் பூங்காவை சீரைமத்து, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.