மத்திய அரசின் தனித்துவ அடையாள எண் இல்லாததால் உரங்கள் வாங்க முடியாமல் நகரப்பகுதி விவசாயிகள் அதிருப்தி
மத்திய அரசின் தனித்துவ அடையாள எண் இல்லாததால் உரங்கள் வாங்க முடியாமல் நகரப்பகுதி விவசாயிகள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:25 PM
நெல்லிக்குப்பம்: மத்திய அரசின் அறிவிப்பால், உரங்கள் வாங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், நகரப்பகுதி விவசாயிகள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
மத்திய அரசு ஆதார் எண் போல் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தனித்துவமான அடையாள எண்களை வழங்கி வருகின்றனர். கிராமப் பகுதிகளில் இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த அடையாள எண்ணை பெற்றுள்ளனர். ஆனால் நெல்லிக்குப்பம் போன்ற நகரப் பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் இந்த அடையாள எண்ணை பெற முடியவில்லை.
இந்த அடையாள எண் இருந்தால் மட்டுமே பிரதம மந்திரியின் கவுரவ நிதி திட்டம் மூலம் ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் பெற முடியும். இந்த அடையாள எண் இல்லாததால் நகரப் பகுதி விவசாயிகள் அந்த நிதியை பெற முடியவில்லை. மேலும் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் இந்த அடையாள எண்ணை கட்டாயமாக்கி உள்ளனர். இதனால் பயிர் காப்பீடு செய்ய முடியவில்லை. மானிய விலையில் வழங்கப்படும் விவசாய இயந்திரங்களை கூட பெற முடியாத நிலையில் உள்ளனர். இது பற்றி பலமுறை புகார் அளித்தும் நகரப் பகுதி விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ எண் பெற்றுத்தர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
மத்திய அரசு மூலம் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் மானிய விலையில் வழங்குகின்றனர். இதில் பல்வேறு தவறுகள் நடப்பதாக புகார் எழுந்தது. அதைத் தொடர்ந்து அடையாள எண் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே இனி உரம் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும் விவசாயிகள் பயிர் செய்யும் பயிர்களுக்கு விவசாயத் துறை பரிந்துரைக்கும் அளவுக்கு மட்டுமே உரங்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் முதல் கட்டமாக ஈரோடு உட்பட சில மாவட்டங்களில் அடையாள எண் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே உரங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளனர். கடலூர் மாவட்டத்தில் வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அடையாள எண் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே உரங்கள் வழங்கப்படும் என வேளாண் துறை அறிவித்துள்ளது.
இதனால் நகரப் பகுதி விவசாயிகள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் உரங்கள் வாங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே விவசாயிகள் தற்போது தங்களுக்கு வேண்டிய உரங்களை வாங்கி இருப்பு வைக்க துவங்கியுள்ளதால் உரம் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக வேளாண் துறை இப்பிரச்சினையில் தலையிட்டு உடனடியாக நகரப்பகுதி விவசாயிகளுக்கும் தனித்துவ அடையாள எண் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.