வி ஸ்கொயர் மால் ஆண்டு விழா நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
கடலுார்: கடலுார் வி ஸ்கொயர் மாலில் 4ம் ஆண்டு துவக்க விழாவில் ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக கடலுார் பாரதி சாலையில் வி ஸ்கொயர் மால் பிரமாண்டமான முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, உலகத்தரம் வாய்ந்த 3– பி.வி.ஆர்., திரை அரங்குகள், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு சாதனங்கள், முன்னணி நிறுவனங்களின் ‘புட்’ கோர்ட், ஜவுளிகள், பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், ஷாப்பிங் செய்வதற்கான முன்னணி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகிறது.
வி ஸ்கொயர் மாலின் 4ம் ஆண்டு துவக்க விழா நடந்தது. மால் இயக்குனர் சரவணன் வரவேற்றார். உரிமையாளர்கள் ரமேஷ், அனிதா ரமேஷ் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை துவக்கி வைத்து, வாடிக்கையாளர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கினர். தொடர்ந்து, ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினர். கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. விழாவில், ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.