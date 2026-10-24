மாணவர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்துவதே லட்சியம்: வடகரை அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் முனைப்பு
மாணவர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்துவதே லட்சியம்: வடகரை அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் முனைப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 05:43 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:54 PM
பெண்ணாடம் அடுத்த வடகரை ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கடந்த 2005ல், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இப்பள்ளியில் சுற்றியுள்ள வடகரை, நந்திமங்கலம், கோனுார், அருகேரி, மேலநெமிலி, கீழநெமிலி உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். இங்கு தலைமை ஆசிரியர் உட்பட 6 பேர் பணிபுரிகின்றனர். மேலும், பள்ளி மேலாண்மைக்குழு சார்பில் 3 ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். மேலும், 2 பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், 1 அலுவலக எழுத்தர் பணிபுரிகின்றனர்.
இப்பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 65 சதவீத தேர்ச்சியுடன் துவங்கியது. தற்போது ஆசிரியர்களின் கடின உழைப்பால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாணவர்கள் நுாறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்று வருகின்றனர். இது தவிர பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் சிறப்பான பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இப்பகுதி கிராமங்களில் மாணவர்கள் கல்வியில் பின்தங்கி அவர்களை கை தூக்கி, முன்னேற்ற பாதையில் ஆசிரியர் அழைத்து செல்வது ஆசிரியர்களின் சிறப்பு அம்சமாகும்.
இப்பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் தற்போது ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், காவல் உள்ளிட்ட அரசு துறைகளில் பதவி வகித்து வருகின்றனர்.
மேலும், பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்த சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால் மாணவர்களின் சேர்க்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகிறது.
இப்பள்ளி மாணவர்கள் கலை, இலக்கியம், ஓவியம் உட்பட பல்வேறு போட்டிகளில் குறுவட்டம், மாவட்ட அளவில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
தேசிய திறனாய்வு தேர்வில் இப்பள்ளியில் பயிலும் 8 ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எழுத வைத்து, தயார் படுத்தி வருகின்றனர்.
மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவேன்
நான் இப்பள்ளியில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன் பொறுப்பேற்ற ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி சதவீதத்தை அதிகரித்துள்ளேன். மாணவர்களுக்கு கல்வியின் பயன்கள் குறித்து பல்வேறு அறிவுரைகளை கூறி நல்ல நிலைக்கு உயர்த்தி வருகிறேன். மற்ற ஆண்டுகளை விட தற்போது தேர்ச்சி சதவீதத்தை உயர்த்தியுள்ளேன். 6ம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த பாடுபடுத்துவதே எங்கள் லட்சியம்.
சந்திரன்,
தலைமை ஆசிரியர், (பொறுப்பு).
மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும்
நான் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன், இப்பள்ளியில் கணித ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்தேன். சக ஆசிரியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் மாணவர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்தி வருகிறேன். அரசு வழங்கும் அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் மாணவர்களுக்கு பெற்று தருகிறோம். மாணவர்கள் சிறந்த முறையில் படித்து சிறந்த நிலையை அடைய வேண்டும். இப்பள்ளி மாணவர்கள் சிறந்த நிலையை அடைந்து உயர் பொறுப்பு வகிக்க வேண்டும். பாபு,
கணித பட்டதாரி ஆசிரியர்.
திறமைக்கேற்ப கற்றல் பயிற்சி
பள்ளி மாணவர்களுக்கு யோகா, கலைத்திருவிழா நிகழ்ச்சிகள், எழுத்துப் பயிற்சி, தமிழ், ஆங்கில மொழி பயிற்சி என மாணவர்களை அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடுத்தி வருகிறோம். மாணவர்களின் திறமைக்கேற்ப பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறை, வகுப்பறை முன்பு தரைத்தளம், மாணவர்களுக்கு சுகாதாரமான கழிவறை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், விளையாட்டு மைதானம் உள்ளிட்ட வசதிகள் அமைத்துயும் மக்கள் பிரதிநிதிகள், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாரி, அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்.
தரமான கல்வி வழங்குவதே லட்சியம்
கிராமப்புறப்பள்ளியான வடகரை பள்ளியில் தனியார் பள்ளிக்கு நிகராக கல்வி தரத்தை உயர்த்தி வருகிறோம். இதனால் ஆண்டுதோறும் பொதுத்தேர்வில் 100 சதவீத தேர்ச்சி கொடுத்து வருகிறோம்.
இப்பள்ளியில் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இணையாக ஆங்கிலம், கணிதம் கற்றுத்தரப்படுகிறது. இதனால் மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகரித்து வருகிறது.
பாலமுருகன்,
கணித ஆசிரியர்.
நவீன கால கல்வியை வழங்குகிறோம்
கிராமப்புற மாணவர்களின் கல்வித்திறனை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேம்படுத்தி வருகிறோம். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி, உயர் நிலையை பெற நாங்கள் அடித்தளமாக இருந்து வருகிறோம். 'ஸ்மார்ட் போர்டு' மூலம் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி வருவதால் மாணவர்களை நவீன கால கல்விக்கு ஏற்றவாறு படிக்க வைத்து வருகிறோம்.
செல்வராணி,
அறிவியல் ஆசிரியர்.
வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும்
பள்ளியில் படிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வின்போது செய்முறை தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற தயார் படுத்தி வருகிறேன். தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும்.
சுதா,
ஆய்வக உதவியாளர்.