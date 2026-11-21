ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
கடலுார்: கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் சன்னதி தெரு விகட கணபதி (எ) வரசித்தி விநாயகர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
இதற்கான பூஜை கடந்த 16ம் தேதி அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கி, புண்யாஹவாசனம், தனபூஜை, பிரவேச பலி நடந்தது. 17ம் தேதி சாந்தி ேஹாமம், திசா ேஹாமம், வாஸ்து சாந்தி, பாலிகை பூஜை நடந்தது. 18ம் தேதி ரக்ஷாபந்தனம், கும்பலங்காரம், யாத்ரா ேஹாமம், யாத்ராதானம், கலசங்கள் புறப்பாடு, முதல் கால யாக பூஜை நடந்தது.நேற்று (நவ.,19) யாக பூஜைகள், ரக்ஷா பந்தனம், நாடி சந்தானம், தத்துவார்ச்சனை நடந்தது.
இன்று காலை நான்காம் கால யாக பூஜை, யாத்ராதானம், கலசங்கள் புறப்பாடாகி கோவில் கோபுரங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
ஏற்பாடுகளை கோவில் அர்ச்சகர்கள் சிவமணி, சிவகணேஷ் செய்திருந்தனர்.