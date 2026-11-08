கடலுார் உழவர் சந்தையில் ரூ. 14.50 லட்சத்திற்கு காய்கறி விற்பனை
கடலுார் உழவர் சந்தையில் ரூ. 14.50 லட்சத்திற்கு காய்கறி விற்பனை
UPDATED : நவ 07, 2026 06:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:36 PM
கடலுார்: கடலுார் உழவர் சந்தையில் 30 டன் காய்கறிகள், பழங்கள் விற்பனையானது.
கடலுார் உழவர் சந்தையில் 100க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளது. இங்கு, கடலுார் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் காய்கறிகள், பழங்களை விற்பனை செய்கின்றனர். தினமும் 20 டன் காய்கறிகள், 5 டன் பழங்கள் விற்பனையாகிறது.
இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழங்கள், காய்கறிகள் பயன்பாட்டிற்கான தேவை அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக வழக்கத்தை விட உழவர் சந்தையில் காய்கறிகள், பழங்கள் அதிகளவில் கொண்டு வரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன. பொதுமக்கள் காலை முதல் சந்தையில் திரண்டு தீபாவளிக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர். நேற்று 24 டன் காய்கறிகள், 6 டன் பழங்கள் விற்பனையானது. விற்பனை தொகை 14 லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 862 ரூபாய்க்கு ஆகும். 4,000 வாடிக்கையாளர்கள் வந்து சென்றதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.