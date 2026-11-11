நம்பர் பிளேட்டில் பதிவு எண்கள் இல்லாமல் செல்லும் வாகனங்கள்
நம்பர் பிளேட்டில் பதிவு எண்கள் இல்லாமல் செல்லும் வாகனங்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
–நமது நிருபர்–: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட்டில் பதிவு எண்கள் இல்லாமல் இயக்கப்படும் வாகனங்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடலுார்–சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை நெய்வேலி வழியாக தினசரி ஆயிரக்கணக்கான இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. மேலும் இருசக்கர வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட் இல்லாமாலும்,வாகன பதிவு எண்கள் தெளிவாக இல்லாமால் போக்குவரத்து விதிகளை மீறி சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் அதிகரித்து வருகின்றது.
வாகனங்களில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் போட்டோ மற்றும் பெயர் மட்டும் எழுதி இருப்பதால் நம்பர் பிளேட்டில் வாகன பதிவு எண் இல்லாததால் வாகன ஒட்டிகள் விபத்துக்களில் சிக்கும் போது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் தெரிவிக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
மேலும் வாகனங்கள் விபத்துக்களில் சிக்கும் போது போலீசார் வாகனங்களை எளிதில் அடையாளம் காண முடியமால் தவிக்கும் நிலை உள்ளது.
வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட் இல்லாமலும், வாகன எண்கள் தெளிவாக இல்லாத வாகனங்கள் மீது உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.