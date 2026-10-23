புதிய பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல தடை கடலுாரில் போக்குவரத்து நெரிசல்
புதிய பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல தடை கடலுாரில் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : அக் 02, 2026 01:19 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:16 AM
கடலுார்: கடலுார் புதிய பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டதால் பழைய பாலத்தில் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.
கடலுார் கெடிலம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள அண்ணா பாலம் அருகில் ரூ.22.25 கோடி மதிப்பில் புதிய பாலம் கட்டப்பட்டது. இந்த பாலத்தில் கடந்த 18ம் தேதி முதல், சோதனை ஓட்டம் நடந்தது.
அதாவது, கடலுார் மார்க்கத்தில் இருந்தும், கம்மியம்பேட்டை இணைப்பு சாலை வழியாக வரும் வாகனங்கள் புதிய பாலம் வழியாகவும், புதுச்சேரி மற்றும் பண்ருட்டி மார்க்கத்தில் இருந்து வந்த வாகனங்கள் பழைய பாலத்தில் இயக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், புதிய பாலத்தின் இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணி நேற்று காலை துவங்கியது. இதற்கான புதிய பாலத்தில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு, பழைய பாலத்தின் வழியாகவே திருப்பி விடப்பட்டது. இதற்கிடையே லாரன்ஸ்ரோடு சிக்னல் அருகில் பெரிய அளவில் ரவுண்டானா அமைக்கப் பட்டதாலும், புதிய பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதித்ததாலும் காலை முதல், இம்பீரியல் மற்றும் லாரன்ஸ் சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதித்து வந்தது.
இரவு 7:00 மணிக்கு பழைய பாலம் மற்றும் இம்பீரியல் சாலையில் நீண்டதுாரம் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர். 8:00 மணி வரை போக்குவரத்து நெரிசல் நீடித்தது. இதையடுத்து போக்குவரத்து போலீசார், புதிய பாலத்தின் வழியாக வாகனங்களை திருப்பி விட்ட பிறகு போக்குவரத்து சீரானது.