போலீசாரை தாக்கிய மூன்று வாலிபர்கள்: சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வைரல்
போலீசாரை தாக்கிய மூன்று வாலிபர்கள்: சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வைரல்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:45 PM
நெல்லிக்குப்பம்: இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட போலீசார் மீது மூவர் தாக்குதல் நடத்திய வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் கடந்த, 7 ம் தேதி இரண்டு கோஷ்டியினர் தகராறில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த, நெல்லிலக்குப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி உள்ளிட்ட போலீசார் அங்கு சென்று, தகராறில் ஈடுபட்ட இரு கோஷ்டியை சேர்ந்த தமிழ்குச்சிப்பாளையம் கார்த்திக் மகன் புகழ்,23; முத்து மகன் ஹரிஹரன்,26; வைடிப்பாக்கம் ஜெயகாந்தன் மகன் ஜெகதீஷ்,22; ஆகிய மூவரை பிடித்து போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றனர்.
அப்போது மூவரும் சேர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணியின் சட்டையை பிடித்து இழுத்து தகராறு செய்து தாக்கியதோடு மற்ற இரண்டு போலீசாரையும் தாக்கினர்.
இதில் காயமடைந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் ஏட்டு அழகுராஜா கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இது பற்றி நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மூவரையும் கைது செய்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன் தினம் மாலை சட்ட விரோதமாக மூவரையும் அடித்து பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்து இருப்பதாக கூறி த.வா.க.,வினர் நெல்லிக்குப்பம் போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். இதனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போலீஸ் நிலையத்தின் உள்ளே போலீசார் செல்ல முடியவில்லை. முற்றுகை போராட்டம் நடத்திய பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்நிலையில் தங்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை. மூவரும் சேர்ந்து தான் போலீஸாரை தாக்கினர் என்பதற்கு ஆதாரமாக இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணியின் சட்டையை பிடித்து இழுத்து தகராறு செய்வது போன்ற வீடியோ பதிவை சமூக வலை தளங்களில் போலீசாரே பரப்பி உள்ளனர்.
இந்த வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.