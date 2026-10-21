/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஹயக்ரீவர் கோவிலில் ‘வித்யாரம்பம்’
ADDED : அக் 21, 2026 12:47 AM
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கடலுார்: கடலுார் திருவந்திபுரம் ஹயக்ரீவர் கோவிலில் வித்யாரம்பம் எனும் கல்வி துவக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விஜயதசமி அன்று சரஸ்வதி தேவிக்கு, லட்சுமி ஹயக்ரீவர் உபதேசம் செய்தார். அன்றைய தினத்தில் ஹயக்ரீவரை வணங்கி படிப்பை துவக்கினால் குழந்தைகள் கல்வி மற்றும் கலைகளில் சிறந்து விளங்குவர் என்பது ஐதீகம்.
அந்த வகையில், விஜயதசமி தினமான நேற்று கடலுார், திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவில் மலை மீது அமைந்துள்ள லட்சுமி ஹயக்ரீவர் சன்னதியி்ல் குழந்தைகளுக்கு ‘வித்யாரம்பம்’ என்ற கல்வி துவக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது. விஜயதசமியையொட்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் செய்து, தீபாராதனை நடந்தது. பின், அங்கு தரையில் நெல் மற்றும் அரிசியை கொட்டி அதில், பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளின் கைவிரலை பிடிதது அ, ஆ என, எழுத்துகளை எழுத கற்றுக் கொடுத்தனர்.