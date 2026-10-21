/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வள்ளி விலாஸ் ஆலயா பள்ளியில் வித்யாரம்பம்
UPDATED : அக் 20, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:14 PM
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கடலுார்: வாழப்பட்டு, ஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ் ஆலயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் விஜயதசமியையொட்டி வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த வாழப்பட்டு ஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ் ஆலயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் விஜயதசமியையொட்டி நடந்த வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் காலை முதலே ஏராளமான பெற்றோர், தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து வந்து, கல்வி தெய்வமான சரஸ்வதியை வழிபட்டு வித்யாரம்பம் செய்து பள்ளியில் சேர்த்தனர். இதே போன்று, கடலுார் மற்றும் பண்ருட்டியில் உள்ள இப்பள்ளியின் மழலையர் பள்ளிகளி்லும் மாணவர் சேர்க்கை நடந்தது.