கடலுாரில், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் ரெய்டு: ரூ.60 ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்
கடலுாரில், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் ரெய்டு: ரூ.60 ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.60 ஆயிரம் ரொக்கம் சிக்கியது. மேலும், ‘ஜி–பே’ மூலமாக ரூ.1.50 லட்சம் முறைகேடாக பண பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது அம்பலமாகி உள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் வேலையில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், நேற்று தமிழகம் முழுவதும் 40க்கும் மேற்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டி.எஸ்.பி., சத்தியராஜ் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் சுந்தர்ராஜன், அன்பழகன் மற்றும் போலீசார் அடங்கிய குழுவினர் நேற்று மாலை 4:00 மணிக்கு, கடலுார் கோண்டூரில் உள்ள மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் அதிரடியாக நுழைந்து சோதனை நடத்தினர். பணியில் இருந்த அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் என, 5க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தினர். பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளதா என, சோதனை நடத்தினர்.
அதில், கணக்கில் வராத ரொக்கப் பணம் ரூ.60 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், ‘ஜி–பே’ மூலமாக முறைகேடாக ரூ. 1.50 லட்சம் ரூபாய் பண பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது கண்டுபிடித்து, அதுகுறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணை இரவு 8:30 மணிக்கு மேலும் நீடித்தது.