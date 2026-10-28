பண்ருட்டியில் விஜய் டெக்ஸ் புதிய கிளை திறப்பு விழா
பண்ருட்டியில் விஜய் டெக்ஸ் புதிய கிளை திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 28, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:02 AM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி இந்திராகாந்தி சாலையில் புதியதாக விஜய் டெக்ஸ் பிரம்மாண்ட கிளை திறப்பு விழா நடந்தது.
விருத்தாசலத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு விஜய் டெக்ஸ் ஜவுளிக்கடை இயங்கி வருகிறது. இந்தக் கடைக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் கிளை உள்ளது.
இதன் இரண்டாவது கிளை, தற்போது பண்ருட்டி இந்திராகாந்தி சாலையில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் திறப்பு விழாவிற்கு, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு விருத்தாசலம் மாவட்ட செயலாளர் ரவிச்சந்திரன், மாவட்ட இணை செயலாளர் செந்தில் இளமாறன் வரவேற்றனர். புதிய கிளையை, விஜய் டெக்ஸ் நிறுவனர் மலர்க்கொடிஆதிவராகன் திறந்து வைத்தார். விழாவில் மோகன் எம்.எல்.ஏ., தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மண்டல தலைவர் சண்முகம், மாவட்ட செயலாளர் வீரப்பன், பனாரஸ் ஸ்வீட்ஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, விருத்தாசலம் நகர வணிகர் சங்க தலைவர் கோபு , செயலாளர் மணிவண்ணன், பேரமைப்பு மாவட்ட பொருளாளர் தமிழ்வாணன், அரிமா சங்க தலைவர் புஷ்பா வீரப்பன், முன்னாள் தலைவர் பாலு, ரோட்டரி சங்க தலைவர் அருள், செயலாளர் அருண், உதவி ஆளுநர் பாரதிதாசன், ரவிசேகர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
தமிழ்நாடு முந்திரி உற்பத்தியாளர்கள் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் மலர்வாசகம், செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன், பொருளாளர் செல்வமணி, உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். திறப்பு மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி யார் அந்த தங்க மகள்? உங்கள் வீட்டின் தங்க மகள் யார்? என்ற பெயரில் ‘ஸ்லோகன் கான்டெஸ்ட் போட்டி நேற்று துவங்கி வரும் நவம்பர் 7-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் விஜய் டெக்ஸில் ரூ.1500-க்கு மேல் ஆடைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம். தீபாவளிக்கு மறுநாள் 9-ந் தேதி குலுக்கல் நடைபெறும். அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போட்டியாளருக்கு முதல் பரிசாக 5 சவரன் தங்கம் வழங்கப்படும். இதுதவிர 2 முதல் 10 இடங்களை பிடிப்போருக்கு குளிர்சாதன பெட்டி, ஏ.சி., வாஷிங் மெஷின், மிக்ஸி, வெட் கிரைண்டர் உள்ளிட்டவையும் பரிசாக வழங்கப்படும்.
மேலும் விஜய் டெக்ஸில் ரூ.500-க்கு மேல் ஆடைகள் வாங்கும் அனைவருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த கூப்பனை நவ. 9-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 31-ந் தேதி வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.