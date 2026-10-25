/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ராஜூவ்காந்தி பள்ளியில் விஜயதசமி சேர்க்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:02 PM
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சிதம்பரம், அக. 25
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்துள்ள நாட்டார்மங்கலம் ராஜிவ்காந்தி தேசிய மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்த விஜயதசமி சேர்க்கை நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தாளாளர் சுதா மணிரத்தினம், பள்ளியில் புதிதாக சேர்க்கையான குழந்தைகளுக்கு, அரிசியில் ‘அ’ எழுதி சேர்க்கையை துவக்கி வைத்தார்.
பள்ளியின் செயலர் செல்வரத்தினம் புதிய மாணவர்களுக்கு புத்தக பை, வாட்டர் பாட்டில், டிபன் பாக்ஸ், ஸ்னாக்ஸ் பாக்ஸ் வழங்கினார். பள்ளி முதல்வர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆசிரியர்கள் விஜயகாந்த், அசோக்குமார் மற்றும் பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.