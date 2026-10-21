ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரியில் விஜயதசமி சிறப்பு பூஜை
ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரியில் விஜயதசமி சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 20, 2026 08:10 PM
கடலுார்: கடலுார் ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரியில் விஜய தசமி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் சன்னதி தெரு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரியில் விஜய தசமியையொட்டி நேற்று சரஸ்வதி சுவாமிக்கு பூஜைகள் நடந்தன.
தொடர்ந்து, சிறப்பு விற்பனையை கடை உரிமையாளர்கள் ஆனந்த்குமார், விஜயகுமார், ஹரிஹந்த், சித்தார்த் துவக்கி வைத்தனர். அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. விழாவில், கடை ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப எப்போதும், புதிய டிசைன்களில் நகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிது. கடலுார், விழுப்புரம், புதுச்சேரி பகுதி வாடிக்கையாளர்கள் இங்கு வந்து நகைகள் வாங்குவதை விருப்பமாக கொண்டுள்ளனர். நகைகளுக்கு குறைந்த சேதாரம் மட்டுமே. அனைத்து நகைகளும் 6 இலக்க (ெஹச்.யூ.ஐ.டி) முத்திரையுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இருசக்கரம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்த விசாலமான பார்க்கிங் வசதி உள்ளது என, உரிமையாளர்கள் கூறினர்.