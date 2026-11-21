ஊராட்சி செயலரை தாக்கிய விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை: கிராம மக்கள் மனு
ஊராட்சி செயலரை தாக்கிய விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை: கிராம மக்கள் மனு
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
கடலுார்: ஊராட்சி செயலர் மீதான தாக்குதல் சம்பவத்தில் நடுநிலையோடு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பா.ம.க., மாவட்ட செயலாளர்கள் முத்துகிருஷ்ணன், ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் ஒறையூர் கிராம மக்கள் அளித்த மனு:
பண்ருட்டி, ஒறையூர் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் புகுந்து ஊராட்சி செயலர் அருள்குமாரை சிலர் தாக்கினர். தாக்குதல் நடத்தியவர்களை புதுப்பேட்டை போலீசார் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர்.
அப்போது, தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு ஆதரவாக அங்கு வந்த கண்மணி என்பவர் சிலர் துாண்டுதல்பேரில், தன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து இறந்தது துரதிஷ்டவசமானது. இதுகுறித்து போலீசார் உரிய விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுபோன்ற உயிரிழப்பு சம்பவம் நடைபெறாமல் இருக்கவும், பாதிக்கப்பட்டவர் மீதே பொய் வழக்கு பதிவு செய்யாதபடி நடுநிலையோடு செயல்படவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.