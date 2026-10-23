சாலையை சீரமைக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை

UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:37 PM
வேப்பூர்: வேப்பூர் அருகே சேதமடைந்த தார்சாலை சீரமைக்க வேண்டுமென கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வேப்பூர் அடுத்த தொண்டாங்குறிச்சி கிராமத்தில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்கு, சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி கிராமத்திற்குள் செல்லும் 1.5 கி.மீ., தூர தார்சாலை உள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் தார்சாலை போடப்பட்டதை தொடர்ந்து, பராமரிப்பு இல்லாததால், சாலை சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது.
இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைவதுடன், இரவு நேரங்களில் பைக்குகளில் செல்வோர் எதிர்பாராத விதமாக பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
எனவே, தொண்டாங்குறிச்சியில் சேதமடைந்த தார்சாலையை சீரமைக்க வேண்டுமென கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.