சிதிலமடைந்த சோமேஸ்வரர் கோவில் புனரமைக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை
சிதிலமடைந்த சோமேஸ்வரர் கோவில் புனரமைக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
திட்டக்குடி: பெருமுளை கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த சோமேஸ்வரர் கோவிலை புனரமைக்க அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திட்டக்குடி அடுத்த பெருமுளை கிராமத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சிவகாமசுந்தரி உடனுறை சோமேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இந்துசமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவில் போதிய பராமரிப்பின்றி உள்ளதால் நாளுக்குநாள் சிதிலமடைந்து வருகிறது.
இக்கோவில் சிதிலமடைந்துள்ளதால் மூலவர் சிலைகள் மட்டும் கோவிலில் உள்ளது. இதற்கு பிரதோஷம், சிவராத்திரி, மற்றும் வார, மாத வழிபாடுகள் நடந்து வருகிறது. மேலும், பெருமாள், விநாயகர், முருகன், தட்சிணாமூர்த்தி, கால பைரவர், சண்டிகேஸ்வரர், சூரியன், ராகு, கேது, இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞானசக்தி உட்பட பல்வேறு பழமை வாய்ந்த சிலைகள் திட்டக்குடி கோவிலில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவிலை புனரமைக்க கிராம மக்கள் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் கோவில் சிதிலமடைந்து வருவது மட்டும் தொடர்கிறது.
எனவே, சிதிலமடைந்து வரும் கோவிலை புனரமைக்க இந்துசமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.